Geçtiğimiz aylarda önce Elazığ’da 6.8, ardından Malatya, Manisa’da ve Akdeniz açıklarında meydana gelen depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte son dakika depremler listesi. Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakıldığında Bingöl'de 3.5 büyüklüğünden deprem meydana geldi. Bingöl’deki depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklandı. Son depremin yaşandığı Bingöl’deki deprem, çevre illerden de hissedildiği açıklandı.

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi için tıklayınız

AFAD son depremler listesi için tıklayınız

Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için her daim deprem riskiyle karşı karşıya kalan ülkelerin başında gelmekte. Türkiye yakın zamanda en büyük depremi 17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli Marmara depreminde yaşadı. Saatler gece 03:02’yi gösterdiğinde, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Marmara depremiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kırılmasıyla sonucu deprem, İstanbul, Bolu, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da can ve mal kaybına sebebiyet verdi. Açıklanan rakamlara göre, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde 18 bin 373 kişi yaşamını yitirken, 48 bin 901 kişi ise depremde yaralandı. Deprem nedeniyle 5 bin 840 kişiye ulaşılamadı.

Kentsel dönüşüm ne durumda?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depreme karşı en önemli çalışma olan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ”Tüm Türkiye'de 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün ülkenin dört bir yanında Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 81 ilimizde deprem dönüşüm konutlarımıza hızla devam ediyoruz." Şeklinde konuştu.

Türkiye’de yakın zamanda yaşanan depremler

23 Ekim 2011 Van depremi: Depreminde 604 kişi hayatı kaybederken 4 bin 152 kişi de yaralandı.

2003 Bingöl depremi: 1 Mayıs 2003 tarihinde 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 176 kişi hayatı kaybederken çöken ve ağır hasar alan bina sayısı 625 oldu.

1998 Ceyhan depremi: 27 Haziran 1998 tarihinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adana Ceyhan depreminde 145 kişi hayatını kaybederken bin 500 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev yıkıldı ya da kullanılmaz hale geldi.

1999 Erzincan depremi: Takvimler 13 Mart 1992’yi gösterdiğinde Erzincan merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan depreminde 653 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralı oldu. 8 bin 057 bina ya hasar gördü ya da yıkıldı.

1983 Erzurum depremi: Erzurum’da meydana gelen depremin büyüklüğü 6.9 olarak kayıtlara geçti. Deprem bin 155 kişinin ölümüne neden olurken 537 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Çok sayıda bina ya çöktü ya da ağır hasar gördü.

Deprem fay hatları

Deprem Türkiye’nin bir gerçeğidir. Çünkü ülkemiz konum itibariyle deprem kuşağında yer almakta.

1. Dereceden Deprem Kuşağı nerelerdir? Birinci derece deprem kuşağı alanları tektonik çukurluklar ve aktif halde bulunan kırık hatların çevresinde bulunan alanlar olarak bilinir. Bu alanlarda meydana gelen depremler çok büyük hasarlara neden olmaktadır.

2. Dereceden Deprem Kuşağı ise birinci derece deprem kuşağına nazaran daha az hasara neden olmaktadır. Ancak bu alanlar da ciddi tekhikeler arz etmektedir.

3. Ve 4. Dereceden Deprem Kuşağı: Meydana gelen depremi daha az hasarla atlatıldığı yerler olarak bilinir.

5. Dereceden Deprem Kuşağı ise depremlerin çok az olarak yaşandığı ve deprem sarsıntılarının az ya hiç hissedilmediği yerler olarak bilinir.

Deprem fay hatları için tıklayınız