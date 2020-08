Son depremler

Depremler tüm dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de bir gerçeğidir. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için neredeyle her gün irili ufaklı depremler meydana gelmekte. 1999 Marmara depreminin izleri halen hafızalarda yerini korurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremleri an be an açıklıyor. Vatandaşlar Deprem son dakika nerede oldu, deprem kaç şiddetinde oldu? Sorularını sormakta.