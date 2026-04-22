SON DAKİKA
Gündem
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’e gözaltı kararı!

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e gözaltı kararı!

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında yeni bir suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklamalar sürerken, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda, Handan Sonel hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, olay tarihinde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolması ve sonrasında gelişen süreçten haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Çimen, soruşturma dosyasındaki mevcut deliller ve tanık beyanları ışığında, Handan Sonel’in de süreçle ilgili bilgi sahibi olabileceğine dikkat çekti.

Gülistan Doku bulundu mu?
Gülistan Doku bulundu mu?

Gülistan Doku bulundu mu?

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı!

Gülistan Doku’nun kayıtlarını silmesi istendi mi? Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kayıtlarını silmesi istendi mi? Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Gülistan Doku'nun kayıtlarını silmesi istendi mi? Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Gülistan Doku dosyasında tarihi kırılma: Eski Vali Tuncay Sonel hakkında tutuklama talebi
Gülistan Doku dosyasında tarihi kırılma: Eski Vali Tuncay Sonel hakkında tutuklama talebi

Gülistan Doku dosyasında tarihi kırılma: Eski Vali Tuncay Sonel hakkında tutuklama talebi

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması! "Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var"
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var"

Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması! "Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var"

Gülistan Doku dosyasında "ihmal ve örtbas" incelemesi derinleşiyor! Müfettişler Tunceli'de mercek altına aldı
Gülistan Doku dosyasında "ihmal ve örtbas" incelemesi derinleşiyor! Müfettişler Tunceli'de mercek altına aldı

Gülistan Doku dosyasında "ihmal ve örtbas" incelemesi derinleşiyor! Müfettişler Tunceli'de mercek altına aldı

 

Blondepate

Aile boyu suça bulaşmışlar.....

YILMAZ DURMUŞ

Vali babanın koruma altına alıp, suç delillerini karartma yok etmesinde, tabiatıyla annenin de baskısı ve katkısı mutlaka olması muhtemel olup, tutuklanması icap eder
