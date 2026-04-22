Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklanan eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’e gözaltı kararı!

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklamalar sürerken, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda, Handan Sonel hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmesi talep edildi.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, olay tarihinde Tunceli Valisi olan Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolması ve sonrasında gelişen süreçten haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Çimen, soruşturma dosyasındaki mevcut deliller ve tanık beyanları ışığında, Handan Sonel’in de süreçle ilgili bilgi sahibi olabileceğine dikkat çekti.