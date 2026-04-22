Sakın bu tuzağa düşmeyin! Tek aramayla 2 milyon liralık vurgun!
Bursa'da telefonla aradığı çifti yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını alarak dolandıran şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Olay, 14 Nisan'da Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (80) ile eşi N.T.’yi (59) telefonla arayan kişi, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Banka ve kuyumcu soygununa karıştıkları" yalanıyla korkuttu.
ADLİYEYE YÖNLENDİRDİ Bir şüpheli, E.T.'yi yönlendirip adliyeye gitmesini sağladı. Evde yalnız kalan N.T.'nin yanına giden şüpheli, toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 adet Adana burma bilezik, 1 beşibiryerde, 2 Ajda bilezik, 4 yüzük, 10 gram altın ve altın kaplama kol saatini alıp, ayrıldı.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayın çiftin başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntüyü inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.B. (40) olduğunu belirledi.
YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI H.B., Gemlik ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı./
