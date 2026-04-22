Faciaya ramak kaldı! Alkol illetinin kaçınılmaz sonu
Alkollü araç kullanmak bir kez daha faciaya davetiye çıkardı. Yüksek promille trafiğe çıkan sürücünün neden olduğu kaza, alkol belasının hem can güvenliğini hem toplumsal huzuru nasıl tehdit ettiğini gözler önüne serdi.
Kaza, gece saatlerinde, Kazımiye Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Serhat D.'nin kontrolünü yitirdiği 35 AF 7467 plakalı otomobil, refüje çarparak takla atıp, ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan yaralı sürücü Serhat D.'nin 2.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada ters dönen otomobil polis ve vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekiciye yüklendi.