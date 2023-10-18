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Gündem Son dakika... Türkiye ile İran arasında kritik temas
Gündem

Son dakika... Türkiye ile İran arasında kritik temas

Yeniakit Publisher
2023-10-18 21:46:00 -
Son dakika... Türkiye ile İran arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılmak için Cidde'de bulunan Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda Fidan'ın, Iraklı ve İranlı mevkidaşları Hüseyin ve Abdullahiyan ile görüştüğü belirtildi.

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Yorumlar

Hsn

Iran abd ve israil gibi en çok müslüman oldüren ya da öldürten bir ülke

Şevki

Akit senin amacın nedir neden Türk bayrağı altta İran bayrağı üstte
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