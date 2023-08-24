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Gündem Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Gündem

Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Yeniakit Publisher
2023-08-24 19:25:00 -
Son dakika... Türkiye ile ABD arasında kritik temas

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kıbrıs konusu ele alındı

Görüşmede küresel konular, Ukrayna, Irak ve Kıbrıs gibi birçok bölgesel konu ele alındı ve bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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