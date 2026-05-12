SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Rozetini taktı! Burcu Köksal resmen Ak Parti'de!

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile 7 belediye Meclis üyesi, yine CHP'den istifa eden Dinar Belediye Başkanı ile birlikte topluca Ak Parti'ye katıldı.

Ak Parti'nin 179. genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize “Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyorum. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açık" dedi. 

Daha sonra Kürsüye davet edilen Köksal ile diğer isimler rozetlerini takarak resmen Ak Parti'ye katılmış oldu. 

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23