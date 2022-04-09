Son dakika! Resmi Gazete Atama kararları! 9 Nisan Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alınarak yerine Serhat Köksal getirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başkan yardımcısı Bekir Emre Haykır, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftik Başkanlığına Mustafa Kemal Aran getirildi. İşte son Resmi Gazete atamaları, görevden almalar.
Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı’nda açık bulunan Kahramanmaraş İl Müdürlüğü’ne Kadir Uysal atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kemal Çağatay İmirgi görevden alınırken yerine Serhat Köksal atandı. Ticaret Başmüfettişliklerine, Ticaret Başmüfettişleri Veysel Maden, Deniz Okan Savaş, Serkan Göktaş, Vedat Erkoyuncu, Bengü Güvercin, Emre Dağıstanlıoğlu, Mehmet Emre Nar, Recep Ceyhan, Sami Cankat Sezgin, Ufuk Oruçoğlu, Mehmet Şahan Anın, Muhammed Abdullah Safa ve Fatih Masatlı atandı.
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