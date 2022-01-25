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Ekonomi Son dakika: KDV, damga vergisi, muhtasar beyanname süresi uzatıldı mı?
Ekonomi

Son dakika: KDV, damga vergisi, muhtasar beyanname süresi uzatıldı mı?

KDV, damga vergisi, Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerine ilişkin son dakika açılaması geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu: Vergi ödemeleri ile ilgili flaş karar! Süre uzatıldı. Peki KDV, damga vergisi, muhtasar beyanname ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 13:25:00 - 2022-01-25 13:26:51
Son dakika: KDV, damga vergisi, muhtasar beyanname süresi uzatıldı mı?

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum." diyerek vergi ödeme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

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