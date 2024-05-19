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Gündem Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye harekete geçti
Gündem

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye harekete geçti

Yeniakit Publisher
2024-05-19 20:47:00 - 2024-05-19 20:53:29
Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Reisi için Türkiye harekete geçti

Dışişleri Bakanlığı, helikopter kazasının ardından kendisinden haber alınamayan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için Türkiye'nin harekete geçtiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’da bugün yaşanan helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın da aralarında bulunduğu İranlı yetkililerin güvende ve sağlıklı olmalarını temenni edilen açıklamada, “Kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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