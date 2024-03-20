Son dakika! Hamas İsrail'in ateşkes kararını duyurdu
Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Reuters'ın haberine göre Hamdan, arabuluculara sundukları teklifi İsrail'in olumsuz yanıt verdiğini söyledi.
Hamas liderlerinden Usame Hamdan, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin arabuluculara sundukları teklife İsrail’in olumsuz yanıt verdiğini söyledi.
İsrail'in teklifi reddetmesi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen çatışma sürecinde gerçekleştirdiği 6. Orta Doğu turu sırasında geldi.
Ateşkes görüşmeleri bu hafta Katar'da yeniden başladı ancak haftalar süren müzakerelerde anlaşma sağlanamadı.
Hamas'tan açıklama
Hamas temsilcisi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve hükümetinin, Filistinli tutuklular karşılığında rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını içeren müzakerelerin başarısızlığa uğramasından sorumlu olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Biden, ateşkesin Hamas'ın ellerinde olduğunu söylemiş, Hamas ise ateşkes ilan edilene kadar esirleri serbest bırakmayacağı cevabını vermişti.
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