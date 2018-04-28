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Son dakika golüyle küme düştüler

Bundesliga'da alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Freiburg, son dakikada bulduğu golle Köln'ü 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Köln, bitime 2 hafta kala küme düştü.

28 Nisan 2018 Cumartesi 02:43
Son dakika golüyle küme düştüler

Bundesliga'nın 32. haftasında Freiburg, sahasında ağırladığı Köln karşısında son dakikada bulduğu golle güldü. Freiburg, son dakikada bulduğu golle maçı 3-2 kazanırken Köln bu sonucun ardından Bundesliga'da düşen ilk takım oldu.

Freiburg'un gollerini 14 ve 52. dakikada Nils Petersen, 90+2. dakikada Holer kaydetti. 81. dakikaya 2-0 geride giren Köln, son dakikalarda geri dönüşe çok yaklaşırken 82 ve 87. dakikada Bittencourt'un attığı gollerle eşitliği yakaladı ancak son dakika golüne engel olamadı.

Freiburg'da Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamadı.

Bu sonucun ardından Freiburg, 33 puanla 14. sıraya çıktı ve ligde kalmak için büyük avantaj elde etti. Köln ise 22 puanda kaldı ve Bundesliga'ya veda etti.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 02:43
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