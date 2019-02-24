Son dakika golü sonrası baygınlık geçirdi
Süper Lig'in 23. haftasında Erzurumspor'u son dakika golüyle mağlup eden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, atılan gol sonrası baygınlık geçirdi.24 Şubat 2019 Pazar 17:37
Ankaragücü, BB Erzurumspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Gol sevinci sırasında suratına darbe alan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan kısa süreli baygınlık geçirdi.
Süper Ligin 23. haftasında Ankaragücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Sarı-lacivertli takım mücadeleyi 2-1 kazandı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri Boydve Orgill kaydederken, Erzurumspor'un tek golü Opseth'ten geldi.
Burnuna darbe aldı
Son dakikada gelen galibiyet golü sonrası Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve yedek kulübesi kendinden geçti. Teknik ekiple birlikte sevinirken burnuna darbe alan Kaplan, kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra Kaplan ayağa kalktı.
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