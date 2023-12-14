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Gündem Son dakika! Gazze'nin dünya ile iletişimi koptu
Gündem

Son dakika! Gazze'nin dünya ile iletişimi koptu

Yeniakit Publisher
2023-12-14 20:13:00 -
Son dakika! Gazze'nin dünya ile iletişimi koptu

Son dakika... Katil İsrail'in sivillere yönelik bombardımanı devam ederken Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi’ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 69’uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm telekomünikasyon hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Gazze yeniden karanlığa gömüldü” denildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde çok kez telekomünikasyon hizmetleri kesintiye uğramıştı.

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