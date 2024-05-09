Son dakika! Filistin ile ilgili 2 anlaşma TBMM'de resmen kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Filistin Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Gazze'de yaşanan soykırıma dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Filistin'e yapılanların yarın Türkiye'ye de yapılma ihtimali çok büyüktür. Onun için Türkiye’nin sınırları Kudüs'ten başlamalıdır, Cilvegözü'nden değil. Cilvegözü'nden sınır başlatırsanız Ankara’yı koruyamazsınız. Türkiye'yi korumanız için Kudüs'ten başlamamız ve bugün Kudüs'te yapılanlara, Gazze'de yapılanlara 'dur' dememiz lazım. Maalesef, biz bugüne kadar ciddi şekilde sahip çıkamadık; bu, bizim ayıbımızdır." ifadelerini kullandı.

"Halkın hizmetine yönelik siyaset"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşe Gürcan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın durması ve kalıcı bir barışın sağlanmasının, adeta bir insaniyet sınavı olarak önlerinde durduğunu söyledi.

Gürcan, Gazze için kararlı bir duruş ortaya koyan ve harekete geçen her vicdan sahibi insanı minnetle selamladığını dile getirdi.

Türkiye'nin, politikalarıyla ve bu politikaları icra eden kurumlarıyla dünyada sosyal devlet anlayışını en iyi şekilde temsil eden ülkeler arasında bulunduğunu ifade eden Gürcan, "Gelinen bu noktanın ilk adımı temel bir zihniyet devrimiyle atılmıştır. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana kamu imkan ve kaynaklarını kendini seçkin gören bir zümrenin tekelinden çıkarıp halkın hizmetine sunmuştur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi doğrultusunda halkın hizmetine yönelik siyaset üretmenin gayreti içerisinde olmuştur." diye konuştu.

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Gürcan, sosyal devlet anlayışının hükümetleri döneminde güçlendirildiğini, sosyal politikaları devletin asli hizmetleri arasında gördüklerini ve bu noktada vatandaşa hak ettiği hizmeti sunmak için çalıştıklarını vurguladı.