Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İtirafçı olan Hüseyin Gün’ün ifadesi doğrultusunda soruşturmaya çağırılan İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan verdikleri ifade doğrultusunda savcılık tutuklanmaları gerekçesi ile mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza hakimi ne karar verecek merakla bekleniyor.
Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alınan karar nedeniyle İstanbul Adalet Sarayına geleceği bildirildi.