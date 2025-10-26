  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sattıkları araçlar başlarına bela oldu! Kurala uymayınca 102 milyon ceza kesildi!

İETT’de alkollu araç kullanandan sonra bunu da gördük! Böyle olur Ekrem'in şoförü

Geceyi sarsan saldırı! Rusya 193 İHA’yı düşürdü

Zalim Çin protesto edildi! Doğu Türkistan’daki soykırım durdurulsun

İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye’nin güvenliği mi, İmamoğlu’nun koltuk sevdası mı?

FETÖ’nün bayrağını Özgür sallıyor

Ali Babacan, ilk defa Akit’te! Ali Karahasanoğlu yazdı...

Ya Dijital Dünya İpi Koparsa: İnternetin Çöküş Kâbusu

Covid gibi başa bela olabilir! Çin'de bir hastalık daha yayılıyor!

Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!
Gündem Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Gündem

Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Casusluk soruşturmasında savcılık tarafından ifadesi alınan Ekrem İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan siyasal casusluk soruşturması ile tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İtirafçı olan Hüseyin Gün’ün ifadesi doğrultusunda soruşturmaya çağırılan İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan verdikleri ifade doğrultusunda savcılık tutuklanmaları gerekçesi ile mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza hakimi ne karar verecek merakla bekleniyor.

Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alınan karar nedeniyle İstanbul Adalet Sarayına geleceği bildirildi.

 

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatan Hainleri idam edilmeli

Hem hırsızlar hem vatan haini. Beslemeyin bunları bizim vergilerimizle...

Savcılara sesleniyoruz kimseye acımayın

Yolsuzluk casusluk dosyaları chp genel merkezine doğru gidiyor anlaşılan.
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23