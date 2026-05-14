Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle::

Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, değerli Bakanlar, iş dünyamızın kıymetli temsilcileri; sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin altıncı toplantısı vesilesiyle, ata yurdumuz Kazakistan'da iş dünyamızın siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Tokayev'e, iş insanlarımızın meselelerine gösterdiği yakın ilgi için bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

Sözlerimin başında, geçtiğimiz günlerde idrak edilen "Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı" münasebetiyle kardeş Kazak halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reform programının, Kazakistan'ın şahlanışının itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu noktada, 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bağımsızlığının 35. yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık; ikili iş birliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunun da ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Kıymetli katılımcılar, sizlerin değerli katkılarıyla Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız. Kazakistan'ın Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da, kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı.

Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan, 2025 yılında Türk dünyası içerisinde de en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5 bin 500'e yakın şirketimiz; inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor.

