Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşa hitap ediyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki Büyük İstanbul Mitingi'nde vatandaşa hitap ediyor...
Mitinge katılım nedeniyle vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, “İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs’ta birilerini emekliye sevk edeceğiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, mitinge resmi katılım rakamının 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi.
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