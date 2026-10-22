  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şaka gibi ama gerçek! Dünyanını en ilginç 5 mesleği belli oldu SPK’dan yeni fon açıklaması: Tamamlanmış takas işlemleri 'Fon Kanunu'ndan etkilenmeyecek Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı Kahpe İsrail, Suriye'de down sendromlu çocuğu katletti! Kostis Hatzidakis'in avuntusuna bakın: Türkiye'ye karşı F-35'ler ve savaş gemileri geliyor Burası Karakaya Barajı! 3 ilin sınırlarının kesiştiği nokta böyle görüntülendi Tanrıyar’dan Sarıgül’ler hakkında çarpıcı iddialar… Şişli’den Almanya’ya uzanan kara para ve rüşvet ağı BDDK son verileri açıkladı! Kredi ve mevduatta tarihi seviye Ankara'da görenlerin dönüp bir daha baktığı balık Aivo Orav sebebini açıklayarak duyurdu: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Otomotiv
12
Yeniakit Publisher
Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Otomotiv devi Mercedes-Benz, yeni CLA serisinin sarsılmaz dayanıklılığını kanıtlamak amacıyla eşine az rastlanır bir gövde gösterisine imza attı. Kamuoyunun gözleri önünde iki hareketli otomobili 56 km/s hızla birbirine çarptıran Alman üretici, hem kabin korumasında hem de yüksek voltajlı batarya güvenliğinde adeta şov yaptı. İkişer tonluk iki dev aracın kavşak simülasyonundaki bu sert imtihanı, yeni CLA’nın çelikten kale gibi olduğunu gözler önüne serdi.

#1
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Mercedes-Benz, yeni CLA modellerinin dayanıklılığını ölçmek amacıyla iki hareketli aracı 56 km/s hızla çarpıştırarak kabin ve batarya güvenliğini kamuoyu önünde kanıtladı.

#2
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Mercedes CLA çarpışma testi, iki hareketli otomobilin birbirine çarptırıldığı sıra dışı bir denemeyle gerçekleştirildi. Mercedes-Benz, bu testle yeni CLA ailesinin güvenlik seviyesini göstermeyi amaçladı.

#3
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Testte hibrit bir CLA Shooting Brake, tam elektrikli CLA’nın sürücü tarafına çarptı. Bu senaryoyla kavşaklarda yaşanabilen T şeklindeki kaza tipi canlandırıldı.

#4
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

MERCEDES CLA ÇARPIŞMA TESTİNİN DETAYLARI: Testte yer alan araçların her biri yaklaşık iki ton ağırlığında bulunuyordu. Araçların fren yapmadan dahil olduğu denemede çarpışma hızı 56 km/s olarak açıklandı.

#5
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Mercedes-Benz, bu denemeyi özel bir ilk olarak tanımlıyor. Şirkete göre test, iki hareketli seri üretim araç arasında kamuya açık şekilde gerçekleştirilen dünyanın ilk yüksek hızlı yan çarpışma testi oldu.

#6
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Test, birbirine dik yönde ilerleyen iki otomobilin kavşakta çarpışması senaryosuna dayanıyor. Mercedes-Benz’e göre testte kullanılan hız, tipik kavşak kazalarının üst sınırını temsil ediyor.

#7
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Araçlara toplam sekiz test mankeni yerleştirildi. Bu mankenler, dört yetişkini ve dört çocuğu temsil ediyordu.

#8
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

YOLCU KABİNLERİ YAPISAL BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU: Şirketin açıklamasına göre çarpışmanın ardından her iki CLA’nın yolcu kabini yapısal bütünlüğünü korudu. Bu sonuç, testin en önemli çıktıları arasında yer aldı.

#9
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Farklı boyutlardaki ve oturma konumlarındaki yolcuların darbeden nasıl etkilendiğini değerlendirmek için mankenlerden ölçümler alındı. Mercedes-Benz, bu ölçümlerin yolcuların maruz kaldığı darbenin belirlenen güvenlik sınırları içinde kaldığını gösterdiğini açıkladı.

#10
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

ELEKTRİKLİ CLA’NIN BATARYASI HASAR ALDI MI? Testin en dikkatle izlenen noktalarından biri, sürücü tarafından darbe alan elektrikli CLA’nın bataryasıydı. Söz konusu yüksek voltajlı batarya, aracın zemin altında konumlanıyor.

#11
Foto - Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Mercedes-Benz’in açıklamasına göre batarya paketi bütünlüğünü korudu. Batarya hücrelerinde de fiziksel bütünlüğü bozan herhangi bir hasar oluşmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan üzücü haberi dünyaya ilan etti
Dünya

Suudi Arabistan üzücü haberi dünyaya ilan etti

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı" ifadele..
Dervişoğlu ipleri kopardı! İYİ Parti’de restleşme ayrılıkla bitti! Fakıbaba, hem İYİ Parti’den hem de vekillikten istifa etti
Gündem

Dervişoğlu ipleri kopardı! İYİ Parti’de restleşme ayrılıkla bitti! Fakıbaba, hem İYİ Parti’den hem de vekillikten istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun parti politikalarıyla ters düşen açıklamalara geçit vermeyerek açıkça kapıyı gösterdiği Ankar..
Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!
Gündem

Ahlaksızlığa aracı olan sosyal medya rezaletine yargıdan tokat! "Manifest" grubunun kurucusu Tolga Akış için hapis talebi!

Gençliği kokuşmuş kültürle zehirlemeye çalışan ve toplumsal ahlakı hedef alan rezilliklere yargıdan tokat gibi yanıt geldi. Kamuoyunda "Mani..
Cevdet Yılmaz başta emekliler olmak üzere tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı: 2027 bütçesi refah bütçesi olacak! Toplumun satın alma gücü artacak!
Ekonomi

Cevdet Yılmaz başta emekliler olmak üzere tüm Türkiye’yi heyecanlandırdı: 2027 bütçesi refah bütçesi olacak! Toplumun satın alma gücü artacak!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçesini sundu. Önümüzdeki dönemde önceliklerinin emekli..
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hangi hazırlığı yapıyor? Seni uyanık Özgür! Tamar Tanrıyar açıkladı
Gündem

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile ilgili hangi hazırlığı yapıyor? Seni uyanık Özgür! Tamar Tanrıyar açıkladı

Gazeteci Tamar Tanrıyar, son yayınladığı videoda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in son günlerde Ekrem İmamoğlu'na yönelik söylemlerinde..
Neler oluyor? ABD'den beklenmedik Suudi Arabistan kararı
Dünya

Neler oluyor? ABD'den beklenmedik Suudi Arabistan kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada "Tahliye emri sadece Suudi Arabistan'daki misyon çalışanları için geçerli" denildi. İşte..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23