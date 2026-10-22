Mercedes’ten nefes kesen çarpışma testi! İki araç 56 km/s hızla birbirine çarptı

Otomotiv devi Mercedes-Benz, yeni CLA serisinin sarsılmaz dayanıklılığını kanıtlamak amacıyla eşine az rastlanır bir gövde gösterisine imza attı. Kamuoyunun gözleri önünde iki hareketli otomobili 56 km/s hızla birbirine çarptıran Alman üretici, hem kabin korumasında hem de yüksek voltajlı batarya güvenliğinde adeta şov yaptı. İkişer tonluk iki dev aracın kavşak simülasyonundaki bu sert imtihanı, yeni CLA’nın çelikten kale gibi olduğunu gözler önüne serdi.