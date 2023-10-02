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Dünya Son dakika... BM'den Karabağ'daki Ermenilere yönelik açıklama
Dünya

Son dakika... BM'den Karabağ'daki Ermenilere yönelik açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-02 19:52:00 -
Son dakika... BM'den Karabağ'daki Ermenilere yönelik açıklama

BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.

BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef alınmadığını gördüklerini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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