Son dakika! Behzat Ç'nin belediyesine rüşvet operasyonu! Gözaltılar var

Ekranlarda ‘dürüstlük’ pozları kesen, sahte ‘Behzat Ç.’ karakteriyle milletin gözünü boyamaya çalışan Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki CHP’li Etimesgut Belediyesi, Sayıştay denetimlerine takıldı! Belediye iştiraki Etimkent A.Ş.’nin hesaplarında tespit edilen büyük çaplı usulsüzlükler sonrası başlatılan ‘Zimmet’ soruşturmasında 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şov dünyasından belediye koltuğuna zıplayanların, halkın parasını kimlerin cebine aktardığı ‘Zimmet’ operasyonuyla bir bir ifşa oluyor!

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Etimesgut Belediyesi’nde dönen kirli dolaplara ‘dur’ dedi. Sayıştay denetçilerinin titiz incelemeleri sonucu ortaya çıkan yolsuzluk sarmalı, belediye iştiraki olan Etimkent A.Ş.’nin hesaplarındaki kara delikleri gün yüzüne çıkardı. ‘Milletin kuruşuna halel getirmeyeceğiz’ vaatleriyle koltuğa oturanların, kamu kaynaklarını nasıl ‘zimmet’ suçuna konu ettikleri yargı eliyle belgelenmeye başlandı.

ETİMKENT A.Ş. YOLSUZLUK MERKEZİNE DÖNMÜŞ!

Soruşturma kapsamında belediye ve iştiraki olan şirketteki usulsüzlüklerin boyutları dudak uçuklatıyor. CHP zihniyetinin her belediyede kurduğu "iştirak üzerinden hortumlama" taktiğinin Etimesgut’ta da tıkır tıkır işletildiği görüldü:

Denetimlerde tespit edilen rakamsal uyuşmazlıklar ve "nereye gittiği belli olmayan" paralar, savcılığı harekete geçirdi.

Başlatılan eş zamanlı operasyonla, zimmet suçuna bulaştığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE 'RÜŞVET' RUTİN HALE GELDİ!

İstanbul’dan Uşak’a, İzmir’den Ankara’ya kadar CHP’li belediyelerin her birinden yükselen yolsuzluk ve rüşvet kokuları, ana muhalefetin yerel yönetim anlayışını özetliyor.

Etimesgut halkı hizmet beklerken; belediyenin paralarının kimlerin "zimmetine" geçtiğinin hesabını sormak için yargının vereceği kararı bekliyor. Maskelerin bir bir düştüğü bu operasyon, "Halkçı belediyecilik" maskesi altında nelerin döndüğünü bir kez daha tescilledi!