Son dakika... Bakan Bilgin asgari ücrete zam yapılacak tarihi açıkladı
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zammın temmuz ayında olacağını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine gitti.
Temmuz ayını işaret etti
Görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.
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