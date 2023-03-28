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Ekonomi Son dakika... Bakan Bilgin asgari ücrete zam yapılacak tarihi açıkladı
Ekonomi

Son dakika... Bakan Bilgin asgari ücrete zam yapılacak tarihi açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 18:12:00 - 2023-03-28 18:35:56
Son dakika... Bakan Bilgin asgari ücrete zam yapılacak tarihi açıkladı

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete zammın temmuz ayında olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine gitti.

Temmuz ayını işaret etti

 

Görüşme öncesinde basın mensuplarının “Asgari ücrete zam olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.
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