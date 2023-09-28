Son dakika... Bahçelievler'de bir binada korkutan patlama!

Bahçelievler'de bir apartman dairesinde doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaşanan patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Başkan Bahadır, "1 vatandaşımızın rahmetli olduğu, 2 yaralı bilgisi geldi. Ben de duydum, büyük bir ses geldi. 1 kilometre öteye kadar ses geldi. Sesi ben de duydum, odamdaydım. Üzücü bir olay, büyük geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.



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