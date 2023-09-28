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Yerel Son dakika... Bahçelievler'de bir binada korkutan patlama!
Yerel

Son dakika... Bahçelievler'de bir binada korkutan patlama!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 15:25:00 - 2023-09-28 15:36:34

Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu belirtildi.

Bahçelievler'de bir apartman dairesinde doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti 

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, yaşanan patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Başkan Bahadır, "1 vatandaşımızın rahmetli olduğu, 2 yaralı bilgisi geldi. Ben de duydum, büyük bir ses geldi. 1 kilometre öteye kadar ses geldi. Sesi ben de duydum, odamdaydım. Üzücü bir olay, büyük geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.


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