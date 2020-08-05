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Son Dakika altın fiyatları | Altın alış ve satış fiyatları

Son dakika altın fiyatlarını sizler için derledik. 5 Ağustos altın fiyatları tarihi zirveyi gördü. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.051,00 lira oldu. Altın alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:47:00 -
Son Dakika altın fiyatları | Altın alış ve satış fiyatları

 İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.051,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış fiyatı:459,70 Satış fiyatı:459,90

Cumhuriyet Ata Lira Alış fiyatı:3.030,00 Satış fiyatı:3.051,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) Alış fiyatı:420,00 Satış fiyatı:424,00

Lira(Tam) Ziynet Alış fiyatı: 2.961,00 Satış fiyatı: 2.981,00

Yarım Ziynet Alış fiyatı:1.480,00 Satış fiyatı: 1.490,00

Çeyrek Ziynet Alış fiyatı: 740,00 Satış fiyatı: 745,00

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