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Siyaset Son dakika.... Akşener'in çağrısına Bahçeli'den ilk yanıt
Siyaset

Son dakika.... Akşener'in çağrısına Bahçeli'den ilk yanıt

Yeniakit Publisher
2023-08-28 15:51:00 -
Son dakika.... Akşener'in çağrısına Bahçeli'den ilk yanıt

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " 'Ayrı ayrı seçime girme' çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " 'Ayrı ayrı seçime girme' çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Afyonkarahisar Kocatepe Mitingi’nde, “Gelin yerel seçimlere her birimiz ayrı girelim” çağrısında bulunmuştu.

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