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Gündem Son dakika... AK Parti'ye yeni silahlı saldırı!
Gündem

Son dakika... AK Parti'ye yeni silahlı saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-04-22 00:25:00 - 2023-04-22 00:36:29

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Bahçelievler seçim bürosuna silahlı saldırı girişimi olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Bahçelievler seçim bürosuna silahlı saldırı girişimi olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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