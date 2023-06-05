Son dakika... AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

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İncirin faydaları ezber bozdu: Merak edilen yeni doğal incir kürü tarifi! Dakikalar içinde fayda etti, faydası çıldırtacak

Hem yaş kuru olarak çok faydalı olan ve tüketilen incir meyvesi. Faydalı olduğu kadar da mübarek ve şifalı olan bir meyvedir. Kuranı Kerimde..