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Gündem Son dakika... AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
Gündem

Son dakika... AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-05 19:41:00 - 2023-06-05 20:26:17
Son dakika... AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

AK Parti ve MHP, Meclis Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

AK Parti ve MHP grupları, TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Başkanlığına Numan Kurtulmuş'un aday gösterildiği dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliğine sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada, "İstanbul Milletvekilimiz Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gaziantep Milletvekilimiz Abdülhamit Gül, Ankara Milletvekilimiz Leyla Şahin Usta ve Çankırı Milletvekilimiz Muhammet Akbaşoğlu ile birlikte Anayasa 94. ve iç tüzüğümüzün 10. maddesi kapsamında İstanbul Milletvekilimiz AK Parti Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş'u Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem Başkanlığına aday gösterdik. Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. 28. dönem içerisinde kaliteli bir yasama dönemi sağlanması konusunda Numan Kurtulmuş milletvekilimizin millete hizmet noktasında inancımız tamdır. Türkiye yüzyılına yakışır bir dönemi gazi Meclisimizde oluşturmayı arzuluyoruz" dedi.

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