Son dakika! AK Parti'den CHP ile ittifak açıklaması

Habertürk'te soruları yanıtlayan Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

CHP'de siyaseti rejim tartışmasına çevirme hastalığı var. CHP ile ittifak kurmayacağız. Biz politikalarımızı sürdüreceğiz, onlar da muhalefet edecekler. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı. Bunda herhangi bir şekilde değişme söz konusu değil.

Türkiye'nin yukarısında savaş var, aşağısında soykırım cinayeti işleniyor Netanyahu tarafından, sol tarafa baktığımızda Yunanistan var.

Siyasette hasım olmamak lazım, her birimiz ayrı partilerdeniz ve siyaseti bir rekabet alanı olarak görmemiz lazım. Birbirimizin cenazesine ve düğününe gidemeyecek hale getirmeyelim demiştim. Partilerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir ama soyadımız Türkiye Cumhuriyeti.

SİZ AK PARTİ'YE GELDİĞİNİZE SUÇ MERKEZİNE Mİ GELDİNİZ?

Bir diyalog süreci olmuş, siz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz biz de bundan memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız, Cumhurbaşkanımız iade-i ziyarette bulunmuş ama bundan hemen sonra Cumhur İttifakı bileşenlerine 'Suç ortağı' ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakla ilgisi var. Siz o zaman AK Parti'ye geldiğinizde bir suç merkezine mi geldiniz?

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