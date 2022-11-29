Son anket açıklandı! Birileri çok fena çıldıracak

Asal Araştırma ve Danışmanlık şirketi, 26 ilde 15-24 Kasım tarihlerinde toplam 2 bin 500 kişiyle anket gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre anket sonuçları kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki fark 9 puan olarak gerçekleşti.

Anket şirketi, seçime 7 ay kala katılımcılara, ‘Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?’ sorusunu yöneltti. Ankete göre yüzde 10'nun az üzerindeki oyla HDP, seçimin kaderini değiştirecek parti oldu. HDP kimden yana tavır koyarsa seçimi o kazanacak görüntüsü verdi.

"Bu Pazar Milletvekili Seçimi Olsa" sorusuna katılımcıların yüzde 29.6'sı AK Parti, yüzde 19.1'i CHP, yüzde 8.8'i İYİ Parti, yüzde 8.2'si HDP, yüzde 6.8'i MHP cevabı verdi. Kararsızlar yüzde 10.3 çıkarken, oy kullanmayacağını söyleyenler yüzde 6.3, cevap vermeyenler ise yüzde 4.9 çıktı.

Paylaşılan sonuçlara göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra, AK Parti yüzde 37,7, CHP yüzde 24,4, İYİ Parti yüzde 11,2, HDP ise yüzde 10,4 olarak ölçüldü.

Altılı Masa ile fark 9 puan!

Ankete göre, Cumhur İttifakı’nın oluşturduğu AK Parti, MHP ve BBP’nin toplam oy oranı yüzde 47 oldu. Öte yandan anket şirketine göre Altılı Masa partilerinin oy oranı ise yüzde 38,4’te kaldı.

AK Parti'nin yaptırdığı son anket

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de bugün AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52, AK Parti'nin oy oranı da yüzde 42 çıktı.