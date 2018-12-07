



BURSA (AA) - TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 9. hafta maçında 11 Aralık Salı günü Fransa temsilcisi Limoges'u konuk edeceklerini hatırlatarak, son 16 turuna kalmayı çok istediklerini belirtti.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin bir restoranda düzenlediği programda konuşan Ene, Bursa'nın basketbolda son 4 yılda iyi noktalara geldiğini anlattı.

Kulüp olarak geçen yıldan daha farklı bir sezon geçirdiklerini belirten Ene, "Geçen sezondan birçok oyuncumuz değişti ancak yeni bir takımla, yeni bir kimya oluşturmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ene, bu sezon genç oyuncuların daha fazla sorumluluk aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde yeni yabancı oyuncuları kadromuza kattık. Hala eksiklerimiz, sıkıntılarımız var. Henüz geçen sezonun sonunda yakaladığımız basketbol seviyesini yakalayamadık. Ancak çalışan, hatalarından ders alan, kendini geliştiren bir ekibiz. Ligde yarın Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacağız ve 11 Aralık'ta ULEB Avrupa Kupası'nda bir üst tura çıkma adına Limoges ile önemli bir maça çıkacağız. Limoges maçı, zor bir karşılaşma olacak. Alacağımız galibiyet, bizi üst gruba çıkaracak. Son 16'ya kalmayı çok arzu ediyoruz. Kulüp olarak bu kupada ilk defa üst tura çıkmak istiyoruz."

En önemli avantajlarının seyircileri olduğunu belirten Ene, lig maçının ardından tüm konsantrasyonlarını bu karşılaşmaya çevireceklerini aktardı.

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören'in de katıldığı programda, TSYD Bursa Şube Başkanı Ali Ekmekçi, Öngören ve Ene'ye günün anısına plaket takdim etti.