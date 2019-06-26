0553 313 94 23

'Sömürgeci güçler tarihimizi çöpe attılar'

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sezibera, "Ruanda Rönesansı" başlıklı konferansta açıklamalarda bulunarak, "Sömürgeci güçler, bizi bir arada tutan tarihi yapıyı yok ettiler, tarihimizi çöpe attılar" dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
'Sömürgeci güçler tarihimizi çöpe attılar'

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera, sömürgeci güçlerin Ruanda'nın birlik ve bütünlüğüne kastettiğini belirterek, "Sömürgeci güçler, bizi bir arada tutan tarihi yapıyı yok ettiler, tarihimizi çöpe attılar" dedi.

Sezibara, Stratejik Düşünce Enstitüsünce düzenlenen "Ruanda Rönesansı" başlıklı konferansta konuştu. Ruanda'nın özgürlük hareketinin 25. yılını kutladıklarını anımsatan Sezibara, Ruanda'nın tarihinin geçirdiği temel aşamalara değindi.

Sezibara, Ruanda'nın sömürgecilikten önce, sömürgecilik sırasında ve sömürgelik sonrası olmak üzere üç aşamadan geçtiğine değinerek, Ruanda ulusunun ortaya çıkışının yüzyıllar alan bir süreç olduğuna işaret etti.

2 milyon 500 bin kişi yerinden edildi

Sömürgeci güçlerin Ruanda'nın birlik ve bütünlüğüne kastederek 1931'de halkı etnik köken ve cinsiyete göre ayırmak istediğini belirten Sezibara, 1994'de maruz kaldıkları soykırımın temellerinin 1930'lu yıllarda atıldığı değerlendirmesini yaptı. Sezibara, "Sömürgeci güçler, bizi bir arada tutan tarihi yapıyı yok ettiler, tarihimizi çöpe attılar" dedi.

Sömürgeci güçlerin belirli bir zümreye güç atfettiğini ifade eden Sezibara, böylece ülkeyi halkın egemenliğinden uzaklaştırmaya çalıştıklarını vurguladı.

Sezibara, sömürgecilerin geldiği yerde sosyal ayrışmanın kaçınılmaz olduğunu aktararak, bununla birlikte ülkenin kollektif savunma bilincini de kaybettiğini söyledi.

Ruanda'nın maruz kaldığı soykırım sırasında yaşananlar hakkında bilgi veren Sezibara, 2 milyon 500 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Sezibara, Ruanda'nın 1994'den itibaren yeniden yapılanma sürecine başladığına işaret ederek, "Şayet benimki gibi tek bir halktan, tek bir kültürden, tek bir dile sahip bir ülke, soykırıma yol açabilecek bir izolasyon yaşayabiliyorsa, dünya üzerindeki hiçbir ülke güvende değildir" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:08
  1. Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera
  2. Ruanda
  3. Ruanda Rönesansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan transferin gözdesi oldu
    1. BB Erzurumspor’un genç yeteneği Taylan..
    2. DTO Başkanı Ahmet Çetin:
    3. Uyuşturucu satıcısı 4 kişi yakalandı
    4. Vücuttaki yağlardan enzim kullanmadan..
    5. Dijital bağımlılığı ölçen program..
    6. Malatya'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    7. Yardımseverler, beyninde kötü huylu..
    8. Balıkesir’de jandarmadan silah..
    9. Pikabın çarptığı kurt telef oldu
    10. Tersaneler bölgesinde kaza: 2 yaralı
    11. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    12. Eski belediye başkanı maketlerle..
    13. Trabzon’daki selde 11 bina yıkıldı, 14..
    14. Samanlıkta çıkan yangını itfaiye..
    15. Hacı adayları "sıfır atık" bilinciyle..
    16. Kronik böbrek hastalığı doğurganlığı..
    17. Gemlik değerine değer katıyor
    18. 'Sömürgeci güçler tarihimizi çöpe..
    19. Fas’ın en iyisi Abdelatif Ait Mansour
    20. Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu!
    21. "Irak'ta hem üretici hem ihracatçı..
    22. Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde..
    23. Dünya devi Türkiye’ye güveniyor
    24. TOKİ Kayabaşı kura çekilişi isim..
    25. Sarıkamış’ta 2 bin 800 paket kaçak..
    26. Yapay zekada veri geçmişi geleceğe yön..
    27. Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda..
    28. Uyuşturucu kaçakçıları Türkiye'yi pas..
    29. Kement, TSK için göreve hazır
    30. Develi’de itfaiye ekiplerinin ’Yılan’..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi