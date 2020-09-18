Sömürgeci Fransa’dan insanlık dışı hareket! Yunanistan'ı örnek alıyorlar

Afrika’da milyonlarca insanın kanına girerek yer altı zenginlerini sömüren işgalci Fransa, kendisine sığınan göçmenlere ise yapmadığını bırakmıyor.

İnsanlık dışı davranış

Fransız donanmasına bağlı askerler İngiltere ve Fransa arasında bulunan Manş Denizi’ni geçmeye çalışan ve içerisinde 16 Afgan göçmenin bulunduğu botu batırmaya çalıştı.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Fransız donanması dalgalı sularla boğuşan ve ölüm tehlikesi yaşayan göçmenleri kurtarmak yerine İngiltere karasularına doğru sürükledi.

Olayın canlı şahitlerinden olan ve son günlerde artan göçmen geçişini takip etmek için Manş Denizi'nde bulunan muhabir Jamie Johnson, 105 tonluk Fransız donanmasına ait geminin, ıslanmış ve üşümüş göçmenlere yardım etmek yerine İngiltere tarafına doğru ittiğini belirtti.

Gazetey konuşan bir balıkçı teknesinin kaptanı, "Orada olmasaydık batarlardı. Fransızların yaptığı, bir rezaletti" şeklinde konuştu.

Fransa’dan açıklama

Telegraph gazetesinde çıkan haberin ardından açıklamada bulunan Fransız yetkililer "Manş Denizi’ni geçmeye çalışan teknelerin sayısı göz önüne alındığında, her bir teknenin tehlike seviyesi değerlendirilmeli ve her bir tekne içinde bulunduğu ihtiyaç ve riske göre değerlendirilmeli" şeklinde savundu.

Aynı köhnemiş zihniyet

Sömürgeci Fransa’nın insanlıktan utandıran bu tavrı Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı destekçisi olduğu Yunanistan’ı hatırlattı. Yunanistan da Ege Denizi’ni şişme botlarla geçmeye çalışan göçmenlere kan kusturuyor. Yunan askerler botlarda ölüm kalım savaşı veren göçmenlere yardım etmek yerine ya botlarını batırıyor ya da Türkiye tarafına doğru yönlendiriyor.