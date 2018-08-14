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Somon balığının faydaları saymakla bitmiyor

Somon balığının sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte somon balığının inanılmaz faydaları...

14 Ağustos 2018 Salı 18:26
Somon balığının faydaları saymakla bitmiyor

Vücudun sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Saç sağlığı ve saç uzaması için faydalı bir besindir.

Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azalttığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Vücudun insülin direncini kırmasında somon balığının etkisi oldukça yüksektir.

Somon balığının içerisindeki renk pigmentleri, cilt sağlığına oldukça faydalıdır.

Hafızayı kuvvetlendirir ve beyin sistemimizin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Somon balığı düşük kalorisi ve sağlıklı bir besin olması sebebiyle neredeyse tüm diyet programlarında önerilmektedir

Somon balığının içeriğindeki D vitaminin meme kanseri hastalıklarını büyük ölçüde engellediği belirtilmiştir.

Pulmoner emboli (kah pıhtısıyla akciğerin ana damarlarının tıkanması) hastalığını engelleyici etkisi mevcuttur.

Vücuttaki yüksek kan basıncı değerleri somon balığı tüketilerek düzenlenebilir.

Sık sık somon balığı tüketen kişilerin ileriki yaşlarda kalp hastalıklarına yakalanma oranlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Astım ve kanser gibi ciddi rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin arasında somon balığı da yer almaktadır.

Hamile kadınlara, hamilelik süreçlerinde bebeklerinin gelişimleri için mutlaka somon balığı da tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Kalp krizi ve felç vakalarını azalttığı görülmüştür.

Somon balığı bağışıklık sistemini güçlendirmede son derece etkilidir.

Şeker hastaları için tedavi edici içeriğe sahiptir.

Manik depresiflik, depresyon vb. hastalıklar için somon balığı tüketilmesi tavsiye edilir.

Somon balığı tüketildiğinde beyindeki serotonin hormonunun (mutluluk verici hormon) arttığı söylenmektedir.

Kemik eklemlerinin iltihaplanmasını önleyici etkisi vardır.

Eklemlerde yer alan kıkırdaklara ve dokuların sağlığının korunması için birebir etkilidir.

İçerisindeki Omega-3 sayesinde kronik göz rahatsızlıkları ya da göz kuruluğu gibi rahatsızlıklar yaşayan kişilerin mutlaka somon balığı tüketmesi tavsiye edillir.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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