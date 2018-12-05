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Somon balığını limon suyunda pişirin

Somon balığının filetosunu sadece limon suyu ile de pişirebilirsiniz.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
Somon balığını limon suyunda pişirin

Somon balığı pişirme tarifleri içinde suda haşlama da vardır. Fakat suda haşlamak yerine buharda pişirmek daha sağlıklı olur. Somon filetolarını kuşbaşı doğrayıp buharda pişirme aparatının içine yerleştirin. Yaklaşık 15 dakikada harika bir şekilde pişerler, adeta lokum gibi olurlar.

Buharda pişmiş olmalarına rağmen balığın yağının alttaki kaynayan suya da geçtiğini göreceksiniz. Onu atmamalısınız, gayet güzel balık çorbası yapabilirsiniz. Pişen balıkları bir kâseye alarak, zeytinyağı, limon suyu ve tuzdan oluşan sosla buluşturun. Güzelce karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine incecik kıyılmış maydanoz ilave edin. Yanında domates ve pirinç pilavı ile beraber sofraya getirebilirsiniz..

SADECE LİMON SUYU İLE

Bakın somon balığının filetosunu sadece limon suyu ile de pişirebilirsiniz. Sadece beş dakikada, hiçbir başka yağa malzemeye falan ihtiyaç duymadan mükemmel bir omega 3 kaynağı önünüze gelebilir. Lezzet katmak için bir iri kuru soğanı halka halka doğrayın. Bir teflon tavaya iki limonun sıkılmış suyunu dökün. Soğanları ve somon filetosunu üzerine yatırın. Tavanın ağzını kapatıp, kısık ateşte pişirin. Soğanın acısından zerre kalmaz. Balık ise bembeyaz lokuma dönüşür. Afiyet olsun..

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
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  3. somon balığı pişirme yöntemleri

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