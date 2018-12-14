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Sömestr tatilinde çocuğunuzla mutfağa girin!

Sömestr tatilinin fırsat bilinerek çocuklara doğru beslenmenin öğretilebileceğini Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, Çocukların sömestr tatilinde besinlerle tanıştırılabileceğini söyleyerek, çocuklarla beraber hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli tarifler verdi.

14 Aralık 2018 Cuma 20:46
Sömestr tatilinde çocuğunuzla mutfağa girin!

ÇOCUKLAR YEMEK YAPMANIN ZOR OLMADIĞINI GÖRMELİ

Yemekleri önlerine devamlı hazır olarak sunulan çocuklarda yemek seçmenin çok fazla görüldüğünü ve ileride yemek yapmanın zor bir iş gibi görülüp hazır ve paketli ürünlere yönelimin artabileceğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bu da toplumlarda artan obezitenin önemli sebeplerinden biri” dedi.

ŞEKER ÖDÜL OLARAK SUNULMAMALI

Özellikle gelişim dönemindeki çocuklarda, tüketilen besinin kalitesinin uzun dönem sağlık durumları açısından çok önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bu dönemde ders döneminin bitmesine bağlı olarak çocuklarınıza kontrolsüz bir şekilde hazır gıda tüketim özgürlüğü sunarsanız bu onlarda hep mutluluk ve ödül kodlaması yaratacağı için yıllar sonra da kendisini her üzgün hissettiğinde mutluluk hissini bu besinler ile arayacaktır. Bu da yerini kilo problemine bırakıp daha büyük mutsuzluklara zemin hazırlar” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI KURABİYELER YAPMAK MÜMKÜN

Sömestir tatilinde çocuklarla birlikte sağlıklı kurabiyelerin yapılabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, çocuklara un ve şekerin kullanılmadığı, un ve şekerin zararlarının da anlatılabileceğini ve çocuklara bu bilgilerin daha kolay aşılanabileceğini belirterek, çocuklarla yapılabilecek tarifler paylaştı.

TATİL KURABİYESİ

2 su bardağı yulaf ezmesi
1 adet yumurta + 1 adet yumurta akı
5 yemek kaşığı doğal ev yoğurdu
5 yemek kaşığı lor peyniri
12 adet ayıklanmış siyah zeytin
4-5 ceviz içi
Maydanoz
1 tatlı kaşığı kaya tuzu
Karabiber
Kırmızı pulbiber

NASIL YAPILIR?

Yumurta, yoğurt ve lor peynirini derin bir karıştırma kabı içerisinde karıştırın.
Yumurtalı karışıma yulaf ezmesi, siyah zeytin ve kırık ceviz ilave edin tüm malzemeyi iyice karıştırın.

En son isteğiniz miktarda maydanoz, pul biber, karabiber ve tuz ilave edin. Elinizle rahatça şekillendirebildiğiniz bir karışım elde edin.

Ardından karışımdan parçalar koparıp hafifçe sıkarak şekillendirin ve yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.

Fırını önceden 180 derece ısıtın ve kurabiyeleri yaklaşık 20 dakika kızarana kadar pişirin.
Pişen kurabiyeleri fırından alın ve soğumaya bırakın.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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