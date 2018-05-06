Somali'yi kuşatan BAE'ye Türkiye engeli!

Donanmasıyla Aden Körfezi’ni egemenliği altına alma planını sürdüren Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’nin desteğiyle bölgede planlarına karşı çıkan Somali’yi işgal etmek adına harekete geçti. İlk olarak darbe için Mogadişu’ya milyon dolarlar sokmaya kalkan fakat yakalanarak kumpası suya düşen Abu Dabi yönetimi, Somali ordusu üzerindeki hakimiyetini yitirince Yemen’e bağlı Sokotra Adası’nı işgal etti.

BİN NAHYAN’IN RESİMLERİ ASILDI

BAE’nin, Arap Yarımadası’nın güneyinde Yemen’e bağlı Sokotra Adası’na 5’inci askeri uçağı gönderdiği öğrenildi. Abu Dabi’nin Çarşamba günü 3 askeri uçağını adaya göndererek havalimanını kontrol altına alması sonrası gerçekleşen yeni operasyon ile birlikte BAE’nin adadaki askeri varlığı iki katına çıktı. Yüzlerce asker ve 6 tankla Sokotra’ya yerleşen Abu Dabi yönetimi, adadaki limanın da denetimini sağladı. El Cezire’ye bilgi veren Yemenli yetkililer, adadaki Yemen askeri varlığına rağmen BAE’nin bölgeyi rahat bir şekilde ele geçirdiğini söyledi. Yetkililer ayrıca, stratejik konumu nedeniyle doğal bir üs olan Sokotra’daki devlet dairelerine BAE bayrakları ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın resimlerinin asıldığını dile getirdi.

Bin Nahyan’ın emriyle gerçekleşen BAE’nin bölgedeki askeri faaliyetleri, ilk etapta Aden Körfezi’nin tamamen kontrolünü ve sonrasında da Kızıldeniz’deki ticari faaliyetlerin sağlama alınmasını amaçlıyor.

OPERASYONA TÜRKİYE ENGELİ

Eritre’nin Assab Limanı’nda, Yemen’in Mukalla Limanı’nda, Cibuti’de ve Somali içerisinde bağımsızlığını ilan eden Somaliland’in Berbera Limanı’nda üsleri bulunan BAE, bir parçası olduğu Yemen’deki savaşta da güneydeki ayrılıkçıları destekleyerek Hadramut bölgesinde kukla devlet kurmak istiyor. Aden’in tamamen Abu Dabi’nin kontrolüne geçmesini engelleyen ise Türkiye. BAE’nin askeri ve mali destekle tamamen denetim altına almak istediği Somali, topraklarındaki Türk askeri varlığı sayesinde Bin Nahyan’a meydan okuyor.

SOMALİ’DEN KOVULMUŞTU

Mogadişu hükümetinin boyun eğmemesi üzerine BAE’li yetkililer 10 Nisan’da askeri darbe yapmak için Somali’ye yasa dışı yollardan 9,6 milyon dolar nakit sokmuştu. Somalili yetkililer, havalimanında suçüstü yakalanan BAE ajanlarının paraları, hükümeti istikrarsızlaştırmak isteyen gruplara dağıtmak istediğini ifade etmişti. Darbe girişimi sonrası Somali hükümeti, ordu içerisindeki askerlerin maaş ve eğitlerini BAE’nin değil kendisinin karşılayacağını duyurmuştu.

YEMEN'DEN UYARI

Yemen hükümeti, kendisine bağlı Sokotra Adası’nı Birleşik Arap Emirlikleri’nin işgal etmesine sert tepki gösterdi. Konu hakkında açıklama yapan Yemen Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mervan Abdullah Abdulvehhab Numan, Abu Dabi yönetimine, ‘bir karış toprağına el sürmeden önce Yemen’in siyasi tarihini gözden geçirmeleri’ tavsiyesinde bulundu. Numan, “Yemen’in tarihi sınırları Kızıldeniz’den Umman sahiline kadar uzanır. BAE’deki kardeşler, Yemen’in siyasi tarihini gözden geçirin, çok şey öğreneceksiniz. Yemen’in bir karış toprağına el sürmeden önce yeniden düşünmenizi sağlar” ifadelerini kullandı.

SUUDİLER DEVREDE

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Yemen’e bağlı Sokotra Adası’nı fiilen işgal etmesinin ardından krizin çözümü için Suudi Arabistan’a başvuruldu. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşmesinin ardından Riyad’dan bir heyet adaya hareket etti. Yerel kaynaklar Suudi heyetinin bölgeye ulaştığını belirtirken The National’a bilgi veren Yemenli yetkililer ise BAE’li askerlerle pazarlıkların sürdüğünü ifade etti.

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