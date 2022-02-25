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Aktüel Somali’deki yumurta üretim tesisine destek
Aktüel

Somali’deki yumurta üretim tesisine destek

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Somali Zamzam Üniversitesi’ndeki yumurta üretim tesisine, bin 200 adet ATAK-S yumurtacı tavuk civcivi ve malzeme desteği verildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:39:00 -
Somali’deki yumurta üretim tesisine destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali Zamzam Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde TİKA ile birlikte kurduğu yumurta üretim tesisine destek vermeye devam ediyor.Bu kapsamda son olarak,Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirilen bin 200 ATAK-S yumurtacı tavuk civciv desteğinde bulunuldu. Civcivler büyüdüğünde günlük ortalama 850-950 arasında yumurta alınması bekleniyor.

3 odadan oluşuyor

Proje kapsamında tesise ayrıca; havalandırma sistemi, yem kırma makinesi, aşıekipmanları, gerekli aşılar, yem, yemlik ve suluk malzemeleri desteği sağlandı.Son yardımlarla birlikte, İHH tarafından bugüne kadar Somali’ye gönderilen toplam tavuk yemi miktarı2,3 tona ulaştı.

Tesis, 1 kuluçka odası, 1 büyütme ve karantina odası ile 1 personel odası olmak üzere toplam 3 odadan oluşuyor.

Uygulamalı eğitim

Desteklerin üniversiteye ulaşmasının ardından, Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serdar Kamanlı tarafından tesisteki teknik personele uygulamalı eğitim verildi. Ayrıca, üniversitede öğretim görevlileri, çiftçiler ve öğrencilerin katıldığı bir konferans düzenlendi.

Yumurta üretim tesisi,Somali’de bulunan ilk ve tek yumurta tavukçuluğu tesisi olma özelliğine sahip.

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