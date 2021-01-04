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Aktüel Somali'de yola döşenen mayın patladı: 3 ölü
Aktüel

Somali'de yola döşenen mayın patladı: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2021-01-04 16:30:38 -
Somali'de yola döşenen mayın patladı: 3 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin güneybatısında yola döşenen mayının patlaması sonucu biri kız çocuğu 3 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin bölge sakinlerinden edindiği bilgiye göre, patlama Bakool vilayetinin ilçesi Hudur’un merkezi yakınlarında meydana geldi.

Patlamada hayatına kaybeden 3 sivilin alışveriş yapmak için ilçeye gittikleri öğrenildi.

İlçe, 5 senedir terör örgütü Eş-Şebab’ın kuşatması altında bulunuyor.

Patlama ile ilgili hükümetten resmi açıklama yapılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Eş-Şebab, Somali'nin güney bölgelerinde sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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