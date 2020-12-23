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Aktüel Somali’de meclis seçimleri için takvim belirlendi
Aktüel

Somali’de meclis seçimleri için takvim belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:02:11 -
Somali’de meclis seçimleri için takvim belirlendi

MOGADİŞU (AA) - Somali'de seçim komisyonu milletvekilliği seçim takvimini açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, ülkenin bu kritik zamanında seçimlerin daha fazla gecikmeden özgür ve adil şekilde yapılmasının sağlanacağının altı çizildi.

Üst kanadın adayları için kayıtların 26 Aralık'ta başlayacağı ve seçimin 6 Ocak tarihine kadar tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, başkanlık seçiminin takvimine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, alt kanat üyelerini seçecek delegelerin de 7 Ocak'tan itibaren belirleneceği aktarıldı.

- Seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimleri peş peşe yapılıyor. Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor. Milletvekilleri de cumhurbaşkanı seçiyor.

Seçimlerde ülkeye has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak hayata geçirilemedi.

Mevcut durumda "4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında meclise vekil gönderiyor.

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