  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı

Önce yargıyı sonra da milli medyayı tehdit etti! Hem suçlu hem arsız

Valizleri hazırlamışlar! Güllü’nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Bahis soruşturmasında skandal ortaya çıktı! 'Karşılıklı gol yap ben illa ki gol yerim'

İşe sürekli erken geldiği için işten atıldı! Mahkeme patronu haklı buldu
Dünya Somali’de kritik operasyon! Terör hattına yapılan baskında çarpıcı sonuç!
Dünya

Somali’de kritik operasyon! Terör hattına yapılan baskında çarpıcı sonuç!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Somali’de kritik operasyon! Terör hattına yapılan baskında çarpıcı sonuç!

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı, Mogadişu’nun güneybatısındaki Afgoye bölgesinde Eş-Şebab’a yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Açıklamaya göre, örgüte mensup 12 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), başkent Mogadişu’nun güneybatısında yer alan Afgoye bölgesinde düzenlediği operasyonla Eş-Şebab üyesi 12 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

NISA’dan yapılan açıklamaya göre, operasyonda, aralarında örgütün yerel sorumlusunun da bulunduğu ve güvenlik güçlerinin uzun süredir peşinde olduğu kişilere yönelik hedefli bir müdahale yapıldı.

 

Operasyonda, militanların altyapısını oluşturduğu tünel ve patlayıcı hazırlama alanları da hedef alındı.

Çıkan çatışmada teröristler, havan toplarıyla sivillerin yaşadığı bölgelere saldırdı. Bu saldırılarda sivil halktan yaralananlar olurken NISA’ya bağlı 2 asker de çatışmada yaralandı.

Hükümetten yetkililer, sivillerin zarar görmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ülke genelinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

 

Yetkililer, "vatandaşları terör bağlantılı tehditler konusunda duyarlı olmaya ve şüpheli durumları 199 numaralı güvenlik hattına bildirmeye" çağırdı.

Eş-Şebab, 2006'da Somali'de ortaya çıkan ve El Kaide'ye bağlılık bildiren bir terör örgütüdür. Somali ordusu, son dönemlerde başkent çevresi ve ülkenin orta bölgelerinde örgüte yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Teröristan bahane arıyor: Suriye ile savaş kaçınılmaz
Teröristan bahane arıyor: Suriye ile savaş kaçınılmaz

Dünya

Teröristan bahane arıyor: Suriye ile savaş kaçınılmaz

Suriye’den dikkat çeken mesaj! Bakan Şeybani yeni dönemin çerçevesini açtı!
Suriye’den dikkat çeken mesaj! Bakan Şeybani yeni dönemin çerçevesini açtı!

Gündem

Suriye’den dikkat çeken mesaj! Bakan Şeybani yeni dönemin çerçevesini açtı!

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü
İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü

Gündem

İşte CHP bu! Ali Mahir Başarır’dan Suriye dansözlüğü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!
Gündem

Habertürk’te deprem! Mehmet Akif Ersoy gözaltı sonrası koltuğunu kaybetti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık
Gündem

Biraz geç olmadı mı Kemal Bey! Dün Ekrem’e güzelleme şimdi pişmanlık

Gazeteci Kemal Öztürk’ün, daha önce Ekrem İmamoğlu için sık sık olumlu değerlendirmeler yapması hatırlardayken, şimdi İBB’nin Çamlıca Tepesi..
Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay
Dünya

Skandal soruşturmada İngiliz ordusuna ait askerlerin onca yıldır işkence yaptığı tespit edildi! Dünyayı ayağa kaldıran olay

Eski İskoçya Polis Teşkilatı Genel Müdürü Sir Iain Livingstone’ın yönettiği 40 milyon sterlin değerindeki 9 yıl süren soruşturma, MI5’ın “St..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23