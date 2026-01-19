  • İSTANBUL
Somali'de askeri üslere eş zamanlı baskın!

Somali'de başkent Mogadişu kuzeyindeki Warşeyh yakınlarında askeri üslere eş zamanlı bir saldırı düzenlendi.

Somali'de başkent Mogadişu kuzeyindeki Warşeyh yakınlarında askeri üslere eş zamanlı bir saldırı düzenlendi.

Somali'de şiddetli çatışmalar devam ederken, başkent Mogadişu'ya yaklaşık 50 kilometre mesafede askeri üslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Bugün şafak vaktinde gerçekleştirilen baskınlar, Orta Şabel bölgesindeki sahil yerleşimi Warşeyh yakınlarındaki üsleri hedef aldı.

Dört ayrı askeri üs Eş Şebab tarafından eş zamanlı olarak saldırıya uğradı.

 

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Eş Şebab'ın eş zamanlı baskınlarının ardından bölgede şiddetli çatışmalar patlak verdi. Çatışmaların ardından Eş Şebab askeri üsleri ele geçirdi.

Bölge kaynakları, çatışmalarda en az 20 askerin öldüğünü belirtti.

Eş Şebab, ele geçirdiği askeri üslerin görüntülerini sosyal medya üzerinden servis etti.

Görüntülerde, üslere yönelik baskınlarda öldürülen askerlerin yanı sıra, ele geçirilen askeri araçlar, silahlar ve mühimmatlar da yer aldı.

Bölgede bir süredir Eş Şebab ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyordu. Eş Şebab bölgeyi tamamen kontrol altına alarak hükümet güçlerinin iç bölgelere yönelik ikmal hatlarını kesmeti ve Mogadişu üzerindeki ablukasını yoğunlaştırmayı amaçlıyordu.

Kaynak: Mepa News

