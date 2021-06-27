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Dünya Somali’de 21 Eş-Şebab'lı idam edildi
Dünya

Somali’de 21 Eş-Şebab'lı idam edildi

Somali’nin yarı özerk bölgelerinde Puntland’da Eş-Şebab'lı 21 terörist idam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 23:39:00 -
Somali’de 21 Eş-Şebab'lı idam edildi

Somali’nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi sürüyor. Ülkenin yarı özerk bölgelerinden Puntland’da Eş-Şebab'a üye olmaktan suçlu bulunan 21 kişi idam edildi.

Galkayo'da bulunan bir askeri mahkemece idama mahkum edilen teröristler, kurşuna dizilerek idam edildi. Teröristlerden 18’inin 10 yıldan fazla süredir suikast ve bombalama eylemleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Teröristlerin idam edildiği saatlerde ise, Eş-Şebab’ın Mudug bölgesindeki Wisil kasabasını saldırdığı ve en az 20 askeri öldürdüğü iddia edildi.

Eş-Şebab ülkenin güney ve orta bölgelerinin çoğunu kontrol ederken, Hiraal Enstitüsü tarafından Ekim ayında yayınlanan bir araştırmada, terör örgütünün Somali hükümetinden daha fazla para topladığı öne sürülmüştü.

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