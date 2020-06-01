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Somali ve Kenya'da Kovid-19 vaka sayıları 2 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-01 22:54:10 -
Somali ve Kenya'da Kovid-19 vaka sayıları 2 bini geçti

HARTUM (AA) - Somali ve Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bini geçti.

Somali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 47 artarak 2 bin 23'e ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden 1 kişiyle ölü sayısının 79'a ulaştığı, 361 kişinin iyileştiği belirtildi.

Kenya Sağlık Bakanlığı da koronavirüsten ölen 5 kişiyle salgında hayatını kaybeden sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, toplam vaka sayısının 59 artarak 2 bin 21, iyileşen sayısının 482 olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şu ana kadar 153 bini aşkın vaka tespit edildi, 4 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 65 bin 602 kişi iyileşti.

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