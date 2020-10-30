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Aktüel Somali Başbakanı Roble Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi'ni kabul etti
Aktüel

Somali Başbakanı Roble Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi'ni kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:45:22 -
Somali Başbakanı Roble Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi'ni kabul etti

MOGADİŞU (AA) - Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Somali Haber Ajansının (SONNA) haberine göre Roble, kabulde, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını bir kez daha teyit ederek, Türk hükümetine Somali halkına verdiği desteği sürdürdüğü için teşekkür etti.

Türk hükümetinin Somali halkına ve kalkınmasına desteğini asla unutmayacaklarının altını çizen Roble, "Türkiye ile ilişkimiz, Somali halkının toparlanması için büyük önem taşıyor. Türk hükümetine ve halkına zor zamanlarımızda verdikleri destek ve ülkemizde gerçekleştirdikleri projeler için teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda duruyorlar." dedi.

Büyükelçi Mehmet Yılmaz da Türkiye'nin Somali'ye kayıtsız şartsız desteğini artırdığının önemine işaret ederek, Somali halkına desteğini sürdürme sözü verdi.

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