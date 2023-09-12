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Gündem Soma’daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
Gündem

Soma’daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2023-09-12 19:16:00 -
Soma’daki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 12.43'te başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Soma, Kınık ve Kırkağaç orman işletme Şefliğine bağlı ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun mücadelesi devam ederken çalışmaların iyiye doğru gittiği öğrenildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal ve 6 dozer ile müdahale devam ediyor.

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