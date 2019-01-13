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Soma'da maden kazası! Acı haber geldi

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Soma'da bir maden işletmesinde meydana gelen kaza sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı bildirildi.

13 Ocak 2019 Pazar 15:56
Soma'da maden kazası! Acı haber geldi

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki özel bir madencilik işletmesine ait ocakta "kamalama" işlemi yapılırken meydana gelen kazada iki işçinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Emin Karaçam'ın müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Ayağı kırılan diğer işçinin tedavisini sürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:56
  1. Soma
  2. maden işletmesi
  3. Manisa Valiliği
  4. kamalama
  5. Soma Devlet Hastanesi
  6. Emin Karaçam

YORUM YAZ

  • İntertiumİntertium1 sa önce
    Soma faciasında hatta belki de katliamında seninde sorumluluğun var hükümet 300 işçi(erkek) ölüyor bu nedemek yaa 3 dünya ülkesi Türkiye... denetleme yok ya dahikaye rüşvet gozyumma o biçim maden sahibi belediye ekipleri valilik bakanlık yetkilileri sendikalar ve hepsini çeviren hükümet bunların içinde cirit atan her köşeyi sote kapaklamis paragöz hokkabazlar hepiniz çok ağır suçlu ve vebaldediniz ha hirsizinda suçu var tabi maden sahibi holdinginginsahibi olacak bozguncu Allah hem bu dünyada hem ahirette hesabını sorsun cezasını versin hepinize bu dünyada hukuki cezadan bahsetmiyorum o güçten ve güçlüden yanadır hikayedir öyle olmasa parası olmayan avukat tutamadığı için veya para yetistiremedigi için hakkını savunamax hakkını alamaz ama zengin hsksizda olsa haklı çıkarson olarak feministler yıllar önce kadınlar gününun çıkma sebebi 146 kadın işçi yanarak öldü diye yad ederler alın sahtekar ve iki yuzlu feminist bozguncular iki misli yandi öldü işinize gelmeyenşeye deve kuşu gibi şok kafanı kuma ....

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