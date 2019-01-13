Soma'da maden kazası! Acı haber geldi
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Soma'da bir maden işletmesinde meydana gelen kaza sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı bildirildi.13 Ocak 2019 Pazar 15:56
Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki özel bir madencilik işletmesine ait ocakta "kamalama" işlemi yapılırken meydana gelen kazada iki işçinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Emin Karaçam'ın müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Soruşturma başlatıldı
Ayağı kırılan diğer işçinin tedavisini sürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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