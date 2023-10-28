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Gündem SOLOTÜRK'ten Elazığ'da selamlama uçuşu
Gündem

SOLOTÜRK'ten Elazığ'da selamlama uçuşu

Yeniakit Publisher
2023-10-28 13:20:00 -
SOLOTÜRK'ten Elazığ'da selamlama uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Elazığ'da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK pilotları, Cumhuriyet Meydanı üzerinden alçak uçuş yaptı.

Meydanda toplanan çok sayıdaki kişi, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gösteri uçuşunu ilgi ve heyecanla izledi. Bazı vatandaşlar da uçuşu cep telefonlarıyla kaydetti.

SOLOTÜRK'ün gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

İki uçakla gerçekleştirilen gösteri yaklaşık 15 dakika sürdü.

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