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Solhan’da mahalleler arası futbol turnuvası başladı

Bingöl’ün Solhan İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:04
Solhan’da mahalleler arası futbol turnuvası başladı

Bingöl’ün Solhan İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı.


Bingöl Valiliği Gençlik Çalıştayı etkinlikleri kapsamında Solhan Kaymakamlığı koordinesindeİlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen futbol turnuvası başladı.Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında başlayan turnuvada Boğlan Mahallesi, Halimepınar Mahallesi, Yeşilova Mahallesi ve Yenimahalle muhtarlıklarının katılım sağladığı belirtildi. Etkinliğin ilk gün Boğlan Mahallesi’niniki takımının eleme maçıyla başladı.


Boğlan Mahallesi Muhtarı Furat Arı, "İlçemizde gençlerimizin bir arada kaynaşması için başlatılan turnuva için valimiz, kaymakamımız, İlçe emniyet müdürümüz ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu turnuvamız kazasız belasız bir şekilde sonuçlanır"dedi.


Turnuvaya katılan gençlerden Muhammed Bağcı ise, "İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasına katıldık. İlk maçımızı aldık, sevinçliyiz"diye konuştu.


Turnuva ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;" İlçemizde bulunan huzur ortamının devam ettirilmesi, gençlerimizin milli birlik ve beraberlik bilinçlerinin gelişmesi ve gençlerimizle teşkilatımız arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla gençlerimize yönelik bir dizi projeler hazırlandı. Futbol turnuvasında, etkinliğin ilk gününde 50 gencimizin katılımıyla müsabaka gerçekleştirildi. Futbol Turnuvası bir yarış olarak değil de sporun birleştirici ruhuna uygun olarak gençlerimiz birbirleriyle ve polislerimizle kaynaşmaları amaçlanmıştır"denildi.


Turnuvanın 5 gün süreceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:04
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