'Sol'da ortalık yangın yeri! Cumhuriyet Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na çaktı

CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demesi ortalığı karıştırdı. CHP'de başlayan Atatürk-Mustafa Kemal kavgası tam gaz devam ediyor. CHP'de bir grup Kaftancıoğlu'nun 'Mustafa Kemal' demesini savunurken, bir grup ise 'Atatürk' denilmemesinin mümkün olmadığını savunuyor.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu savundu

Tartışmalar sürerken tatile kaçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gelen soru üzerine Kaftancıoğlu'nu savunarak "İster Atatürk der ister Mustafa Kemal. Elbette. Tabii. İl başkanımız. Destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten açıklama

Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'nu desteklemesi sonrası CHP'de başlayan kavga alevlendi. 'Sol' adeta yangın yerine dönerken bugün bir açıklama da Cumhuriyet gazetesinden geldi. 'Atatürk-Mustafa Kemal' tartışmalarına ilişkin uzun uzadıya bir açıklama yayınlayan CHP'nin yayın organı Cumhuriyet Gazetesi, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na karşı çıkarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, CHP’nin kurucu önderi Atatürk’ün adını kullanmamak ve bu konuda çeşitli gerekçeler üretmek olağan sayılamaz” ifadelerini kullandı.