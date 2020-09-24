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Gündem 'Sol'da ortalık yangın yeri! Cumhuriyet Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na çaktı
Gündem

'Sol'da ortalık yangın yeri! Cumhuriyet Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na çaktı

CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Mustafa Kemal' demesiyle başlayan tartışmalarda alevler yangına dönüştü. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'nu savunması üzerine, bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden de bir açıklama geldi. CHP'nin yayın organı Cumhuriyet, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na karşı çıkarak "Atatürk’ün adını kullanmamak ve bu konuda çeşitli gerekçeler üretmek olağan sayılamaz” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:10:00 - 2020-09-24 13:13:14
'Sol'da ortalık yangın yeri! Cumhuriyet Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na çaktı

CHP'de İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demesi ortalığı karıştırdı. CHP'de başlayan Atatürk-Mustafa Kemal kavgası tam gaz devam ediyor. CHP'de bir grup Kaftancıoğlu'nun 'Mustafa Kemal' demesini savunurken, bir grup ise 'Atatürk' denilmemesinin mümkün olmadığını savunuyor.

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'nu savundu

Tartışmalar sürerken tatile kaçan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında gelen soru üzerine Kaftancıoğlu'nu savunarak "İster Atatürk der ister Mustafa Kemal. Elbette. Tabii. İl başkanımız. Destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten açıklama

Kılıçdaroğlu'nun Kaftancıoğlu'nu desteklemesi sonrası CHP'de başlayan kavga alevlendi. 'Sol' adeta yangın yerine dönerken bugün bir açıklama da Cumhuriyet gazetesinden geldi. 'Atatürk-Mustafa Kemal' tartışmalarına ilişkin uzun uzadıya bir açıklama yayınlayan CHP'nin yayın organı Cumhuriyet Gazetesi, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na karşı çıkarak “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, CHP’nin kurucu önderi Atatürk’ün adını kullanmamak ve bu konuda çeşitli gerekçeler üretmek olağan sayılamaz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ANADOLU

BUNLAR KENDİ ARALARINDA ANLAŞAMIYOR BİR DE ÜLKE Yİ YÖNETSELER VAH VAH DA VAH OLURDU HALİMİZ 
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fatih

Bunla Sayin cumhurbaskanimizin konusmalarinda "Gazi Mustafa Kemal" demesine sürekli laf atip durmuyorlarmiydi? Gerek CHP parti yönetimi gerekse secmeni buna nasil sessiz kalabiliyor?
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