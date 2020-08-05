Solcuların kafası pek karışık! Dün sınırımızda PYD olsun diyorlardı şimdi...

ABD merkezli bir petrol şirketi, YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki petrol için örgüt ile anlaşma yaptı.

Kirli anlaşma sol cenahtan hiç beklenmedik seslerin çıkmasına neden oldu.

Geçtiğimiz yıl "O bölgede (Suriye'de) radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürtler olsun daha iyi" diyerek PYD ile anlaşma önerisi yapan karanlık Odatv yazarı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün skandal sözleri hafızalarımızda yerini korurken CHP ve Odatv'den gelen tepkiler, vatandaşların kafasını karıştırdı.

Cumhuriyet gazetesi, küstah bir planın ön çalışması olan anlaşmayı, 'ABD ile PYD petrolde anlaştı, Türkiye'den cılız tepki' şeklinde gördü. Karanlık Odatv yazarı Müyesser Yıldız ise bugün kaleme aldığı 'Kuklacılarla mücadele buysa, vay halimize... TSK’ya terhis PKK'ya petrol...' başlıklı yazısında beklenmedik bir atak yaparak ABD ve PYD'ye sert çıktı.

Kafaları karışık

Sol taraftan anlaşmaya ilişkin gelen tepkiler ilginç yorumları da beraberinde getirdi. Birçok kesim, Müyesser Yıldız ve muhalif gazetelerin kafasının pek karışık olduğunu düşünerek "PYD'yi düne kadar tercih ederken, şimdi çıkıp ABD ile PYD'nin petrol anlaşmasına tepki veriyorlar" yorumlarını yaptı.